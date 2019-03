El pareo es el indispensable de Rihanna, Paris Hilton y Sofía Vergara para su 'look' de playa

Si hay un 'must have' para el verano, esa prenda es el pareo. Hay diferentes estilos y numerosas formas de llevarlos. Si quieres inspirarte en los looks que han lucido nuestras 'celebs' en esta temporada estival, ¡abre los ojos y toma nota!

Los pareos de un solo color son mucho más fáciles de combinar, se pueden llevar como falda para que sean mucho más llamativos y hagan una figura más atractiva... Además, este verano se llevan en tonos rosa, verde o amarillo flúor. Brillarás como Elena Tablada, la diseñadora de joyas no ha dudado en elegir un pareo de color amarillo para no pasar desapercibida por las playas de Ibiza, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Sofía Vergara también prefiere un pareo liso color azul celeste para combinar con su traje de baño azul klein. Mientras que Anne Igartiburu opta por un look playero 'total red' para lucir a la orilla del mar.

Algunos también suelen llevar accesorios, como hebillas tipo correa, que además de darle un toque de elegancia, estiliza y aporta sujeción. Otros también llevan pompones en el borde, dándole un toque de lo más estiloso. La guapa actriz Hiba Abouk se ha decantado por un gustoso pareo en tono coral, un color totalmente tendencia este verano.

Los pareos estampados son ideales para combinar con bikinis de un sólo color o a juego, como es el caso de Paris Hilton, que conjunta su bikini de leopardo con un pareo de la misma tela. Por su parte, Siena Miller también es de las que luce leopardeces. Y es que ya sabemos que el 'animal print' no pasa de moda. Pero en cuanto a estampados la variedad es infinita y así encontramos a Blake Lively con un pareo muy flamenco de lunares, o a Martina Klein y Tatiana Santodomingo con pareos a rayas.

Aunque hay pareos con un diseño moderno y original, el color es siempre lo primordial. En tonos beige, marrón, azulón, rojo y con un diseño de lo más chic luce esta prenda esencial veraniega Molly Sims. Además de estos tonos, el menta y cualquier tono flúor y neón estarán en todos los modelos de este 'summer' 2013.

Sean más alegres, coquetos o alternativos, estilo top, vestido, falda o anudados en el cuello o cintura... los pareos sientan de lujo y son, sin duda, el complemento 'chic' de la temporada estival. ¿Has tomado nota? ¡Pues elige el tuyo!