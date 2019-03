Rihanna lanza su nueva colección de calcetines 'Murder Rih Wrote'

Rihanna está que no para, y es que después de lanzar su nuevo videoclip, 'Bitch Better Have My Money', que ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones, la cantante se ha lanzado al diseño de moda.

Siguiendo con la moda del diseño de las popstars, RiRi se introduce en el mundo de la moda para colaborar con la firma Stance con la que ha lanzado su primera línea de calcetines bajo el nombre 'Murder Rih Wrote'.

Unas prendas unisex que están inspiradas en el mundo de la prensa y las películas de terror. La artista ha posado en su cuenta personal de Instagram con sus nuevas creaciones.