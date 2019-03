Rihanna contra Lady Gaga

Vamos a ver… ¿Qué se ha bebido/tomado/pasado por la cabeza a Rihanna para decir semejante barbaridad? Primero, ni la una ni la otra visten normal ni de la calle, segundo, son muuuuuy diferentes en cuanto a estilo musical y estilístico, y tercero, cada una tiene su particularidad y gusta a unos y otros y a iguales. ¡Así que dejemos la batalla en paz! Es cierto que para el día a día, la de Barbados es más ‘normalita’ que Gaga, pero de ahí a calificarse como ‘más de la calle’… No sé a qué viene la verdad.

Aunque, siendo sincero, a Rihanna no le han dado un premio como a la mejor vestida del año, ni tampoco ha sido posicionada en un ranking del Vogue América como una de las mujeres más estilosas y fashionistas del momento… ¿Habrá un poco de envidia en sus palabras? CONSEJO: Rihanna, más vale que te dediques a cantar, que es lo tuyo, y dejes la moda para las que realmente pueden o saben explotarla, porque con estas declaraciones te has ganado muchos detractores, y no queremos que pierdas ventas ni seguidores que además de a ti aman a Gaga, ¿verdad?

Con esto no quiero decir que la cantante de Barbados no tenga talento, y sea una mamarracha. Que ya estoy viendo los comentarios de los seguidores de Rihanna atándome duramente porque leen en diagonal. Pero sí que me gusta mucho más cómo explota la moda Lady Gaga, ya que ha hecho muchísimo por los diseñadores de todo el mundo. Incluso los españoles, como Maya Hansen, Amaya Arzuaga, Lydia Delgado… Ella ha sabido trasladar la alta costura a la calle y a los escenarios, y ese tiene mucho mérito, le pese a quien le pese.

Rihanna empezó muy bien con Umbrella y ese corte de pelo a lo Victoria Beckham. Pero luego… cuando se puso el pelo rojo y esas extensiones, desde mi punto de vista, patinó. Sus temas me los bailo en todas las discotecas y en mi smartphone suena ‘Only girl in the world’ a cada momento, pero de ahí a considerarla un icono de moda, ¡cómo que no!

Mientras que Lady Gaga es imagen de Thierry Mugler, Rihanna hace lo propio en Armani. Que digo yo, no me pega nada su perfil con el posicionamiento de la firma. Pero bueno, de esto saben mucho más los del departamento de marketing de Giorgio, así que si lo han hecho por algo será.

Las dos me encantan, pero en lugares distintos. Y una abarca más en moda que la otra. Pero sí, son famosas, rivales, guapas, llamativas y tienen un público que las ama, idolatra y muere por ellas. Así que arriba los fans de ambas porque, como bien se dice en estos terrenos, para gustos colores.