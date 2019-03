Rihanna, Jessica Alba o Vanessa Hudgens, las celebrities se anudan sus camisas a la cintura este otoño

Las camisas se reinventan anudándose a la cintura como tendencia esta temporada

Rihanna, Rita Ora, Alexa Chung o Vanessa Hudgens, no hay celebrity que no siga esta moda tan otoñal: las camisas anudadas a la cintura. Y es que ahora que la nueva estación está empezando a bajar las temperaturas, no hay mejor forma de combinar un look veraniego que con una camisa anudada a la cintura con la que protegernos del frío. Aquí os dejamos con las mejores celebs y sus originales formas de combinar esta nueva tendencia otoñal.