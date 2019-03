Rihanna, Fergie y Kate Middleton dan el toque de luz a su look con un abrigo de color

Con la llegada del invierno parece que el atreverse con los colores da un poco de pereza. Y es que con las bajas temperaturas y los días oscuros muchas veces bajamos el ánimo sin darnos cuenta y esto se nota a la hora de vestirnos.

Grises, negros, verdes oscuros… Olvídate de los colores apagados y dale un poco de color a tu look con un abrigo de un tono de esos que hagas que todas las miradas se claven en tus pasos. Y es que el vestirse con colores llamativos es bueno en muchas ocasiones para dar luz a tu look y que no parezca que la depresión del invierno ha entrado en ti.

Rihanna y Carla Bruni se decantan por un abrigo en color morado, por su parte Eva Mendes y Jennifer López eligen este mismo color pero en la versión pastel. Fearne Cotton y Fergie prefieren lucirlo en verde hierba, un color muy favorecedor y muy de moda.

El amarillo en un tono al que no todas se pueden atrever, pero si eres de las que le sienta de maravilla, anímate con un abrigo de paño de este tono. Y es que como podemos ver en las instantáneas el paño es la tela indiscutible en este tipo de abrigos.

Y cómo olvidarnos del color clásico y seductor por naturaleza, el rojo. La duquesa de Cambridge y la princesa Letizia son fieles seguidoras de esta prenda que proporciona color y luz al look, y le aleja de la sobriedad a la que sin querer nos conduce el invierno en muchas ocasiones. ¿Y tú te atreves a animar tu look invernal con un llamativo abrigo?