Rihanna, Eva Longoria, Alexa Chung y Victoria Beckham sacan las sandalias de moda de su armario

Las Birkenstock, las minimal, las mega planas y con plataforma de madera

Con la llegada del veranito, nuestras famosas ya han sacado del armario los looks más 'it' de la temporada, sin olvidarse de una de las prendas claves: las sandalias. Pero si hay unas que no faltan entre los outfit de las celebrities son las sandalias Birkenstock, y es que son una idea muy cómoda y versátil para afrontar el verano. Con vaqueros, con pitillos, con faldas o con vestidos... ¡Como quieras! Aunque también hay quien apuesta por las sandalias megaplanas para el día o con plataforma de madera. Para la noche, las minimal y las joya son ideales. Y tú, ¿con cuál te quedas?