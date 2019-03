Rihanna, Emma Watson o Elsa Pataky se han unido al corte más 'trendy': el pixie

¿Qué forma mejor de cambiar que pegándote un buen corte a tu melena? Son muchas las famosas que ya se han unido a esa tendencia de dejar de lado las 'melenas pantojiles'… Miley Cyrus, Rihanna, Beyoncé o Elsa Pataky ya se han unido al corte 'pixie'. ¿Quieres saber más sobre esta nueva tendencia de 'pelos'?

Fue en los años 60 cuando la actriz Mia Farrow abrió un nuevo mundo a los peluqueros. Buscando en las cabezas de las mujeres un corte con toques masculinos y poco pulidos. Es el resultado de buscar un look apetecible y sexy. Es práctico, cómodo de llevar y devuelve a la mujer un aire fresco para su estilo. Y es que si ya estás cansada y no sabes qué hacer con tu melena… ¿Por qué no cortar por lo sano?

Después de ver a su ex cuñada, Elsa Pataky cortar su melena rubia y unirse a este movimiento 'sexy-masculino', Miley Cyrus decidió que la única forma de cambiar con su estilo de vida y mostrar al mundo que Hanna Montana había desparecido y que la nueva Miley que iba a revolucionar el mundo celebritero había llegado era unirse a esta tendencia. El problema de la princesa del pop es que empezó a mostrar nuca y parece que eso de enseñar le gustó y ahora dejar al mundo ver hasta sus partes más íntimas de su cuerpo.

Otra que decidió unirse a esta tendencia fue Rihanna, la de Barbados se dejó crecer el flequillo pero cortó todo lo que pudo su melena, dejándose así un ‘pixie’ con flequillo infinito. La actriz Anne Hathaway, por exigencias del guión de 'Los Miserables' también se vio obligada a unirse a esta tendencia de moda, pero parece que dentro de ese estilo masculino se siente muy cómoda.

Charlize Theron se cansó de esos largos bucles de color del oro y se cortó la melena, dándose así un aire místico que causó sensación por la alfombra roja. Al igual que su otra compañera de profesión, Emma Watson, que sorprendió a todos con ese 'tajo' de melena que le dio mucha potencia a su personalidad, llegándola a considerar la actriz más sexy de todas.

Así que ya sabes si estás harta de tu infinita melena… ¿Por qué no te unes a la tendencia más ‘trendy’?