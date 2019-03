La respuesta de Bella Hadid a aquellos que aseguran que se ha operado la cara

Desde hace mucho tiempo han sido numerosos los rumores que han circulado sobre los posibles retoques estéticos que Bella Hadid se ha hecho en la cara.

Pues parece que la famosa modelo, cansada de recibir críticas, ha querido responder a los haters que se cuestionan qué se ha operado. Durante su última entrevista concedida a InStyle, la top ha contestado a estos rumores, y además, ha querido dejar claro que a ella esos comentarios negativos no le van a afectar.

"La gente se piensa que me he operado esto y aquello. ¿Pues sabéis qué? Que podríamos hacer un repaso a fondo de mi cara para demostrar que no es verdad. Me da pánico ponerme relleno en los labios. No quiero destrozar mi rostro. He aprendido que hay gente que te va a odiar hagas lo que hagas y que por eso lo único de lo que debo preocuparme es de ser yo misma y quererme", confiesa la modelo a la citada revista.