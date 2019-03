La reina Letizia y Kylie Jenner lucen el mismo look de Hugo Boss

¿QUIÉN DE ELLAS LO LUCE MEJOR?

Aunque el look de Hugo Boss que doña Letizia lució durante su viaje a Portugal fue de lo más aplaudido, ¡sorpresa! Parece que el acierto de la Reina no tiene tanto mérito porque este outfit ya había sido lucido por Kylie Jenner el pasado mes de febrero en Nueva York. Un mismo look con dos toques muy diferentes: la elegancia de Letizia contra el toque sporty de Kylie. ¿Qué look te convence más?