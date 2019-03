Las redes sociales estallan contra Kendall Jenner por una imagen falsa donde lleva burka

¿SERÁ O NO SERÁ ELLA?

Un usuario llamado Dj Neptuno ha publicado recientemente una imagen, en su perfil de Instagram, donde aparece con la mismísima Kendall Jenner. La instantánea no ha tardado mucho tiempo en convertirse en viral y, como no, una de las hermanas del clan Kardashian-Jenner ha vuelto a ser duramente criticada. Esta vez, el motivo ha sido el burka con el que aparece la supuesta Kendall en la imagen, que solo deja al descubierto sus ojos y cejas. Sin embargo, los expertos dicen que se trata de una imagen retocada con Photoshop y que esa no es la mayor de las Jenner.