Los rebeldes más 'rockeros' contra las celebrities camufladas

El cuero y el camuflaje son las dos tendencias que han reinado en este otoño tan frío y como siempre l@s famos@s son los primeros en lucir estos looks, incluso se atreven a mezclarlos creando un nuevo uniforme muy cañero como el de Miranda Kerr que se atreve con un todo en uno. O Paula Echevarría que prefiere cubrirse con una cazadora que combina ambos estilos.

Aunque visto lo visto no todos saben combinar estas dos líneas. Justin Bieber no es que acierte demasiado bien con su look rapero de chaleco desteñido y pantalones anchos de ejército. Y tampoco Mario Vaquerizo que mezcla el camuflaje con el apache de sus botines.

Por otro lado están las que han decidido alistarse a la moda militar como Heidi Klum y Fearne Cotton que se abrigan camufladamente con las parkas de la temporada. Además a esta ofensiva armada se apuntan también Alicia Keys y Laura Ponte con pantalones de estampado de camuflaje.

Pero al otro lado del ‘ring’ tenemos la segunda tendencia del otoño: el cuero, que revive el ambiente de los conciertos de rock o las carreras de los moteros más perseguidos como Miguel Ángel Silvestre y Hugo Silva. Pero estos modelitos rebeldes tienen como locas también a las ‘grupies’ Miley Cyrus, Blanca Suárez o Alexa Chung.

Finalmente nos encontramos con Selena Gómez y Mario Casas que añaden un toque original con el cuadro escocés en sus looks de cazadoras moteras o con la parka militar. Y vosotros, ¿de qué estilo sois?