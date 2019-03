Rayada o a cuadros: esta primavera perderás la cabeza por las nuevas tendencias

Muchas son las celebrities que han apostado ya por una de las dos tendencias primaverales por excelencia: las rayas de cebra o los cuadros tamaño XXL. El diseñador Marc Jacobs se marcó un tanto cuando presentó la colección de primavera/verano para Louis Vuitton el pasado septiembre.

Hoy ya tiene a un ejército de fieles seguidoras que se han unido a la moda de los cuadros de mantel. Entre ellas encontramos a Kristen Stewart, Jessica Alba, Miranda Kerr y, la española, María León. Pero esta moda de jugar al ajedrez con los 'outfits' llama mucho más la atención si los cuadros son XXL y en colores como el amarillo, verde, beige y negro sobre blanco.

Pero el ‘print’ opuesto son las tradicionales rayas marineras reinventadas en su versión más alternativa. Da igual la dirección, pero siempre en blanco y negro. Miley Cyrus se ha convertido en la embajadora de esta nueva moda y lo lleva en pantalones, vestidos y en todo lo que le echen. Otras de sus seguidoras son Noelia López, Alba Carrillo, Jessica Chastain y Taylor Swift, entre otras.

Aunque hay que tener cuidado con estos espampados geométricos, ya que, no siempre resultan ser del todo adecuados. Rihanna mezcla demasiadas rayas en su look equivocándose por completo o Kylie Minouge que opta por los cuadros de 'vichy', pero esos no son precisamente los que causan sensación en estos momentos.

Si no sabes por qué estilo decartarte, prueba a vestir de las dos formas. Ya sea rayada o con cuadros de ajedrez lucirás unos conjuntos de temporada primaveral y todos se quedarán a cuadros con vuestros looks.