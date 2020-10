El radical cambio de look de Raquel Revuelta tras más de 20 años con el mismo pelo

Raquel Revuelta ha dejado sin palabras a todos sus seguidores tras realizarse un cambio insólito, y es que la ex Miss España ha dado un cambio radical a su imagen atreviéndose con un look con el que jamás le habíamos visto. Acostumbrados a haberla visto lucir su larga melena durante estos últimos 20 años, la sevillana ha querido dejar atrás su lado más característico para aventurarse con un look que, además, es tendencia este otoño.

A través de sus redes, la presentadora ha explicado que tras una racha en las que ''casi todo está teñido de gris feo y áspero'', ha decidido coger las riendas de su vida para ir cambiando ''detalles más o menos grandes y poquito a poco para que algún día, en mi entorno, en mi vida, se haya producido un gran cambio''. Y es que, a pesar de haber confesado su vértigo a la innovación, ha querido expresar también lo bien que sienta hacerlo.

La empresaria se ha decantado por una melena bob pulida a la altura de la nuca. Un favorecedor peinado con raya al medio que le sienta fenomenal y que le resalta todas sus facciones. ¡Dale al play para ver su gran cambio!

