El radical cambio de look de Rosa López

Rosa López ha lucido en los últimos años una melena corta pero ahora ha decidido cortar por lo sano y acabar con los 'trasquilones'. La cantante ha elegido un flequillo completamente recto que le cubre por completo su frente. Además, por los lados sigue la misma línea recta.

"Me encanta", dice la artista mientras ve su nuevo corte. Con la nunca al aire y este nuevo look de lo más moderno, Rosa sigue mostrando su cambio tanto por dentro como por fuera. Parece que no se lo ha pensado ni un momento a la hora de meter tijera...