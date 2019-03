El radical cambio de look de Gigi Hadid

Gigi Hadid ha puesto a prueba una vez más a todos sus seguidores de Instagram. La modelo estadounidense ya bromeó el día de los Inocentes en Estados Unidos sobre su tan preciada melena rubia y es que muchas celebrities utilizan las redes para jugar con sus cambios de look.

Ahora, Gigi no ha querido desaprovechar la ocasión y ha compartido una foto con su nuevo corte de pelo. Con motivo de su nueva campaña publicitaria para 'Stuart Weitzman', la modelo ha tenido que ponerse una peluca.

A propósito o no, este cambio no pasará desapercibido para muchos. Siguiendo su ejemplo, Kylie Jenner se ha apuntado a esta moda de los cambios de look exprés.