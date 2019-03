El radical cambio físico de la televisiva Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia ha protagonizado algún que otro reality en televisión, pero siempre sus apariciones han estado rodeadas de polémica. La argentina suele mostrarse como una chica caprichosa que hace y deshace a su antojo, y ahora ha vuelto a sorprender a todo el mundo con su radical cambio físico.

Y es que en las últimas publicaciones de Charlotte en su Instagram podemos verla extremadamente delgada. Una transformación física que ha dejado a todo el mundo anonadado, pero en el blog de Kiko Hernández ha querido aclarar a qué se debe este cambio tan sorprendente.

Charlotte ha dicho alto y claro que todo se lo debe a los cirujanos: “No voy al gimnasio, para nada. No me gusta ir al gimnasio, ¡prefiero operarme! Y ya está, me sacan la grasa de una”, asegura la celebrity. Y añade: “Yo vivo en Puerto Madero y veo tanta gente corriendo a la noche y digo ¿qué les pasa en la cabeza?”.

Nada de ejercicio ni de dieta, aunque sí confiesa que ha cambiado un detalle en su alimentación: “Ahora estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol. No es que fuera alcohólica, pero disfruto del alcohol”, ha recogido Kiko en su post.