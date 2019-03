Tranquilos que de momento no se me ha ido la cabeza del todo y no voy a decir que Adriana Karembeu va espectacular, guapísima, ideal, maravillosa... ¡ES HORRIBLE ESE VESTIDO A LO PRINCESITA DISNEY! Y no, no entiendo el concepto 'ir descalza'. Sé que el post es de las mejor vestidas, pero había que meter algún que otro momento patinaje sobre la red carpet... ¿O no?

¿Quieres ver la entrada completa? Entra en el Blog Sadofashionista