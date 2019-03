Mario Casas ocupa las carteleras de los cines y la parrilla televisiva, pero también las páginas de las revistas más teen de nuestro país con sus ‘desnudos de torso’ (así como las carpetas). Es el chico más deseado por nuestr@s internautas. Millones de chicos y chicas sueñan con que les dé besos como aquellos a Yon González en Mentiras y Gordas o a María Valverde en 3MSC.

Y, mientras unos quieren que Mario les conquiste, otros desean cosechar sus mismos éxitos y desprender el mismo morbo. Es cierto que para eso hay que nacer. Pero nadie quita que unas horas de gimnasio y una buena alimentación hagan algún que otro milagro. Y si a todo eso le añadimos unas prendas 'ad hoc' arregladas pero informales, lo tenemos más que fácil. Lo primero que hay que tener claro es que si no sabes combinar camisas con corbatas, opta por lo fácil y haz como Mario: o todo de negro o Black & White. Nunca podrán decirte "qué mal vas" ni llamarte hortera. Aunque quizá sí te dediquen algo así como "qué simplón eres". Comentario que callarás de inmediato con una buena sonrisa y una mirada, a ser posible, sensual. Silencio 100% asegurado.

Luego, para el día a día o eventos menos serios, busca jerseys diferentes que encajen con tu estilo y mézclalos con vaqueros y deportivas. Eso sí, para diferenciarte del resto puedes adoptar una actitud chulesca. Pero no te excedas, el ir 'de guay' pasó a la historia hace mucho tiempo. Sólo añade una pizca de chabacanería. ¿Cómo? Como Mario Casas, con una chaqueta de cuero. Tendrás lo que quieras en la palma de tu mano. Y lo de fumar ahórratelo. Está 'súper old-fashioned'.

Si te cansan los modelitos sencillos pero no eres de esos a los que les apasiona ir a la última, siempre puedes hacer como Casas y optar por el 'look denim'. Está aún en tendencia y queda bien a todo el mundo. Y, si un día ya quieres destacar e ir un poco más desenfadado, copia sin miedo a Mario: córtale las mangas a tu camiseta, siempre que tus brazos lo permitan, y colócate un sombrero tipo borsalino: un look 10 que a todos rechifla.