¿Qué celebrities han pasado por quirófano?

Sabemos que no todo el mundo es perfecto, pero para eso están nuestras celebrities que pueden cambiar todo aquello que no les guste de sí mismas y arreglarlo en un santiamén. Y es que aunque parezcan recién salidas del Olimpo de las Diosas, nuestras famosas nos tienen más que engañados. Así es. Su secreto no es otro que ponerse a manos del adorado bisturí y elegir qué parte de su cuerpo quieren retocar.

Artistas como María José Suárez, Irina Shayk o Christina Aguilera son algunas de las 'guapas' que han decidido hacerse a sí mismas. Un trasero muy cotizado como el de Cristina o un pecho tan firme como el de la noviecita de Ronaldo no son fruto de la madre naturaleza, sino más bien fruto de su bolsillo. ¡Cómo invierten estas chicas!

Pero nadie dijo que el mundo del bisturí fuera perfecto. Demasiado bótox o una operación mal hecha ha provocado que muchas de nuestras musas televisivas hayan sufrido la cara oculta del adorado bisturí. Y sino que se lo digan a celebrities como Kim Kardashian que se pasó tanto con el botox que ahora se arrepiente de habérselo colocado en todos los rincones de su piel. Y esque la avaricia... ¡rompe el saco!

Algunos pasos por el quirófano son más que evidentes y podrían diferenciarse de lo natural a kilómetros de distancia. Sin embargo, son muchas las que lucen cuerpazo con tanta naturalidad que por muy poquito casi logran engañarnos. Este es el caso de celebrities tan populares como Sara Carbonero o Paula Echevarría. ¿Quién diría que sus pechos no venían de serie? ¡Casi nos la cuelan! O, ¿quién podría imaginarse que súper Pataky tiéne más de 5 operaciones sólo en la cara? ¡Lo suyo sí que es un récord guinnes!

Una moda que muchas saben rentabilizar a la perfección pero que otras sufren en sus propias carnes. Y sino que se lo digan a los labio-morcilla de Mischa Burton o a la delantera de Salma Hayek. Y es que todo en exceso... ¡Pasa factura!