¿Por qué ahora todas las influencers visten de Lefties?

Que Instagram sea la red social favorita de nuestras influencers no es ninguna novedad y, por eso, no es de extrañar que estemos continuamente navegando entre las últimas tendencias y los últimos caprichos y adquisiciones de las 'it girls'. Y es que, esta plataforma tiene el poder de convertir en viral muchas de las prendas o productos que las celebrities comparten diariamente y, esta vez, lo ha hecho con una de las marcas 'low cost' que este verano parece haber cobrado de vida de nuevo en sus armarios.

Lefties, o el nuevo Zara, sí. Y es que, en estas últimas semanas no hemos parado de ver en este escaparate mundial de 'trends' a la firma 'low cost' de Inditex, y los perfiles de nuestras influencers lo demuestran: fuera excentricidades, hola sencillez, estilo y módicos precios. Por eso, si esta temporada estival también quieres presumir igual de guapa que las celebrities por un precio de lo más económico, aquí te dejamos algunas de las prendas de la tienda más barata de Inditex a las que nuestras chicas no han podido resistirse:

1. Dulceida. La influencer ha apostado por una tendencia que ha estado en auge todo este último año: el 'tie dye'. Lo ha hecho con una sudadera de lo más original, perfecta para una noche que refresque.

2. Paula Echevarría. Luciendo un outfit de lo más deportivo, la actriz ha presumido de un conjunto de dos piezas compuesto por un top deportivo y unos shorts al que le ha añadido una chaqueta cortavientos y un par de zapatillas negras.

3. María Pombo. La pequeña de las hermanas apuesta por un vestido largo midi de manga corta abullonada en color ladrillo que le sienta ultra favorecedor al bronceado veraniego.

4. Mery Turiel. La joven se ha decantado por un vestido corto en color azul de cuello camisero que combina con unas botas al estilo cowboy.

5. Rocío Osorno. La influencer ha optado por el outfit comodín que siempre es un acierto: una camisa masculina a rayas que combina con unos jeans.