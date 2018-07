Las pruebas que demuestran que Harry Styles copia los looks de la actriz Fran Fine en 'The Nanny'

EL CANTANTE LUCE LOS MISMOS ESTILISMOS

Desde hace tiempo ha quedado claro que Harry Styles tiene un estilismo muy particular y especial. El cantante siempre ha demostrado su gran personalidad a la hora de vestir. Un estilismo que nos recuerda, y mucho, al que lucía la actriz Fran Fine en la famosa serie 'The Nanny' de los años 90. ¿Qué no te lo crees? ¡Aquí te dejamos las pruebas!