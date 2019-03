Priyanka Yoshikawa, la nueva Miss Japón, denuncia ataques racistas

Al igual que su antecesora, la nueva Miss Japón, Priyanka Yoshikawa, ha sufrido ataques racistas desde que fue coronada por ser mestiza, la joven modelo desciende de un padre indio y madre japonesa.

Un tema muy controvertido que muestra de nuevo el fuerte racismo que existe en Japón. "Antes de Ariana, las chicas hafu no podían representar a Japón", reconocía Priyanka en una reciente entrevista.

"Ariana fue toda una inspiración al mostrarnos a todas las chicas mestizas el camino a seguir. Somos japonesas. Sí, soy medio india y la gente me pregunta sobre mi 'pureza'. Sí, mi padre es indio y estoy orgullosa de ello. Estoy orgullosa de lo indio que tengo en mí. Pero eso no significa que no sea japonesa", revela la joven modelo.

Además Priyanka Yoshikawa reconoce que es un tema que afecta a más personas de las que nos podamos imaginar: "Conozco a muchas de personas que son hafu y sufren acoso. No deberíamos tener problemas por ello, hemos luchado para no tener que pasar por eso y duele ver que pese a todo lo hecho, aún queda mucho por hacer".

Por último, la nueva Miss Japón se ha comprometido a ayudar a aquellas personas que sufren acoso, además de intentar poner fin a este tipo de menosprecios: "Como Miss Japón, espero que pueda ayudar a cambiar las percepciones. El número de personas mestizas solo va a aumentar, así que la gente tiene que aceptarlo".