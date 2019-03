La primavera llena de color y variedad los mejores looks de nuestras celebrities

LOS MEJORES LOOKS DE LA SEMANA

¿Estabas esperándolo? ¡Pues ya están aquí los mejores looks de la semana! Como cada sábado en Celebrities.es hacemos una selección de los mejores looks que nuestras famosas han lucido a lo largo de esta semana. Estampados florales, looks trendy y vestidos de alfombra roja desfilan por los mejores looks que forman este ranking. Y... ¿quién habrá sido la peor vestida de la semana? ¡Dale al play y descúbrelo!