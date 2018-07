El presentador de Miss Universo, Steve Harvey, pide disculpas públicamente a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, tras el error cometido

Todos recordamos en nuestras retinas el que ha sido uno de los errores más sonados dentro de un concurso de belleza. En la última edición de Miss Universo el presentador de la gala, Steve Harvey, coronaba por equivocación a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, despojándole cuatro minutos después la corona de sus sueños para dársela a Miss Filipinas, Pia Alonzo, la verdadera Miss Universo.

Tras el bochornoso momento muchas han sido las informaciones que se han dado al respecto pero hasta ahora no se les había vuelto a ver juntos a los dos protagonistas de esta equivocación. Así, Steve Harvey ha querido pedir disculpas públicamente a la modelo en un programa especial que todavía no se ha transmitido en la NBC.

Según informa el portal TMZ, Steve lamentaba el error con las siguientes palabras ante Ariadna: "No importa lo duro que fue para mí, no puedo ni imaginarme cómo lo pasarían ellas". El presentador no paró de llorar en todo momento mientras se disculpaba. Al final ambos se dieron un abrazo a modo de reconciliación.

La otra protagonista de esta historia, Pia Alonzo, también estuvo presente en el programa especial que emitirá la NBC pero, según comentan, en ningún momento se vieron la representante colombiana y Miss Universo.