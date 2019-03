Prendas 'must have' y colores de moda, la clave de los 10 mejores looks de la semana

PRENDAS BÁSICAS, ESTAMPADOS Y MUCHO COLOR MAQUILLAJE

No nos cansamos de ver los estilismos de nuestras celebrities cada semana. Y esta, aprovechando el buen tiempo, hemos podido disfrutar de todo un derroche de estilo con los looks más variopintos. Lo que está claro es que a nuestras 'celebs' les encanta arriesgar y que optan por combinar prendas sencillas con algunos de los 'must have' de la temporada, como sobrecamisas cargo o blazers estampadas. ¡Atrévete con todo!