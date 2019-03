Premios CFDA 2011, los Oscar de la moda

Los Premios CFDA o, lo que es lo mismo del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos, ya ha repartido sus galardones. Entre ellos, al mejor diseñador de mujer para Proenza Schouler; mejor diseñador masculino para Michael Bastian, y mejor diseñador de complementos para Alexander Wang. Sin olvidar al de ‘icono del año’ que, como no podía ser de otra manera, le tocó a la siempre extravagante Lady Gaga.

La alfombra roja se convirtió en un auténtico duelo de bellezas. Por allí pasaron luciendo cuerpazos y sensualidad, Miranda Kerr y Alessandra Ambrosio. Además de actrices como Liv Tylor y Naomi Watts o una embarzadísima Jessica Alba. Entre los pocos rostros masculinos que pudimos ver, estuvo presenten un elegantón Gerard Butler.

Como en nuestra mano no está el juzgar y otorgar estos premios, no nos queda por más que dar la enhorabuena a los premiados. Aunque lo de Lady Gaga no nos acaba de convencer... ‘Icono del año’, vale, pero ‘icono de la moda del año’, no.