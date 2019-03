Los posados ‘rarunos’ de Malena Costa

NO LE COGE EL TRUQUILLO…

Ay qué ver lo mona que es Malena Costa pero con la poca gracia que se luce cuando posa. Y es que no sabemos por qué,pero no le coge el truquillo a eso de aparecer en los photocalls. Coge unas posturas un tanto ‘rarunas’ y unos contorsionismos de cuerpo que no le permiten lucir ese cuerpazo que tiene. Malena, ¡tienes una asignatura pendiente!