Los polémicos nombres de la nueva línea de coloretes de Kylie Jenner

Kylie Jenner | Gtres

'Kylie Cosmetics' se ha convertido en un fenómeno mundial que ha conseguido llamar la atención de millones de personas interesadas en los productos de belleza que ofrece, y de otros tantos por el fenómeno empresarial que ha supuesto la línea de cosméticos de Kylie Jenner. Sea como sea, la pequeña del clan no pasa indiferente para nadie y eso hay ocasiones en las que tiene un precio muy alto. La empresaria se ha convertido en un referente de moda y belleza para miles de personas, incluidas sus hermanas y otras celebrities de fama internacional, que imitan sus looks o que se inspiran en su estilo, del que no para de presumir en las redes sociales. Pero recientemente ha conseguido revolucionar a los internautas, y no precisamente por un look rompedor. Los polémicos nombres que la empresaria ha seleccionado para su nueva línea de coloretes, han despertado muchas críticas. Hace unos días Kylie anunciaba a través de su cuenta de Instagram la incorporación de cinco nuevos productos a su imperio de maquillaje. Se trata de cinco coloretes de diferentes tonos que consiguieron causar furor entre sus seguidores. Pero el verdadero revuelo se generó cuando Jenner publicó una imagen de sus nuevos productos donde se leía el nombre que había dado a cada uno. Entre los más polémicos: 'Apenas legal', 'Virginidad' y 'Calificado X'. Rápidamente los usuarios de las redes sociales han criticado la connotación sexual de los nombres de los cosméticos dedicados a un público adolescente. Una técnica con la que han pretendido llamar la atención y que ha conseguido desprestigiar el imperio de maquillaje de la pequeña de las hermanas Kardashian.

Now I do love @KylieJenner but I do find labeling something"Barely Legal" inappropriate especially when the theme is so sexual. pic.twitter.com/vkVQ3Cfue5 — Farah ☥ (@farahorsomethin) 21 de marzo de 2017

can kylie jenner not sexualize young women w her blush names like "virginity" and "barely legal" like ........ — edamami (@purgatories) 21 de marzo de 2017

@CelebritiesA3 | Madrid | Actualizado el 26/06/2018 a las 19:35 horas