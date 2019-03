La polémica operación de nariz de la instagramer María Pombo

María Pombo es una de las instagramers más populares de nuestro país y cuenta con más de medio millón de seguidores en la red social. La influencer, quien fue relacionada en el pasado con el futbolista Álvaro Morata, ha tenido que hacer frente a un duro momento que le estaba afectando demasiado.

Y es que, de un tiempo a esta parte María tuvo que disminuir bastante su actividad en las redes sociales debido a la operación de nariz a la que se ha sometido. Un cambio físico que no ha gustado mucho a algunos de sus seguidores que han interpretado como una operación de cirugía estética, en vez de por necesidad debido a los problemas respiratorios que padece desde pequeña, tal y como ella misma ha revelado.

Tras la operación muchos son los 'haters' que han arremetido contra la 'it girl' con comentarios muy negativos como: "La has cagado", "que te has hecho en la cara", o "cómo te has atrevido".

Unas palabras que han terminado afectando a María por lo que ha tenido que salir en su defensa a través de Instagram Stories donde ha comentado: "Recibo mensajes que me hace mucho daño. Los instagramers somos personas, nos hacen daño las críticas y también lloramos, no somos robots", declaraba.

Además, Pombo también ha confesado que debido a estas críticas en las instantáneas más recientes que ha subido ha intentado disimular o esconder su nariz a través de filtros u objetos. Aunque finalmente ha decidido quedarse solo con lo positivo y con aquellos comentarios que realmente le aportan algo bueno: "Me quedo con la gente que suma, es positiva y no quiere hacer daño".