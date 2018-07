La polémica de la modelo que dio el pecho a su bebé mientras desfilaba en bikini

La modelo Mara Martin se ha convertido en el centro de la polémica después de desfilar en bikini mientras daba el pecho a su bebé. Sucedió en Miami, donde la revista Sports Illustrated organizó un concurso de bañadores en el que la maniquí estadounidense participaba.

Un gesto que ha provocado todo tipo de reacciones: "No puedo creer que esté saliendo en los titulares con mi hija por algo que hago todos los días. Resulta como mínimo irreal. Estoy muy agradecida de poder compartir este mensaje y, con un poco de suerte, de normalizar la lactancia materna y de mostrar a las mujeres que se puede hacer TODO", confiesa Mara.

No fue algo premeditado: "Comenzaba a tener un poco de hambre, el desfile se había retrasado y era para ella la hora de comer. Francamente no me lo pensé dos veces". Es más, la editora de la revista MJ Day afirmó que cuando vio a Mara dándole el pecho a su hija mientras esperaba en el backstage, la alentó a hacerlo: "Vi al bebé de Mara durmiendo tranquilamente y tomando el pecho, así que le pregunté que si quería desfilar y continuar amamantándola".