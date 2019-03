En plan ‘vaquero’

Aprovecha el buen tiempo y sácale partido a tu moreno de playa con un buen vestido vaquero. Y si no tienes en tu armario el must have de todos los años, saquea el de tu padre o hermanos y plántate una de sus camisas denim XXL adornándolas con un bonito cinturón o collares extra largos.

¿El complemento estrella? Unas buenas cuñas de esparto para lucir piernas. Pero… ¡cuidado! Elige unas que no te hagan parecer una rancia. Borra de tu mente a firmas como Castañer y opta por unas con un aire más vanguardista y chic. ¿La mejor opción? Los colores chillones.

Copia a Leighton Meester, la mala malísima Blair de la serie (de culto fashionista) ‘Gossip Girl’ y aprovecha lo que queda de verano para demostrarles a todos que tú también eres divina.

De izquierda a derecha:

Vestidos: Rollo camisa con cinturón y volantes, de Blanco. De tirantes, de Pull & Bear. Estilo chaleco, de Blanco. Palabra de honor a modo de corsé, de Topshop. Camisa de hombre con tachuelas, de H&M. Con tirantes y pegado a la cintura, de Topshop.

Cuñas: Verdes de terciopelo, de Paloma Barceló. Rojas de charol, de Miu Miu. Mostaza , de Jimmy Choo. Con lazada y en tonos tierra, de Missoni.