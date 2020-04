Pilar Rubio, al igual que otras muchas famosas, ha decidido ejercer de peluquera de sí misma durante la cuarentena. La colaboradora de 'El Hormiguero' se ha lanzado y ha decidido tintarse el pelo a sí misma, mostrando posteriormente el resultado a sus seguidores en sus redes sociales.

"Al final he acabado haciéndome el color en casa. Me he puesto 4,15 en raíz y medios, las puntas no", comenzaba explicando Pilar, pero lo cierto es que no quedaba muy contenta con el resultado.

"Quizás me ha quedado un poco oscuro para esta época del año, no sé, no estoy muy convencida", terminaba diciendo tras ver cómo había quedado el color en su cabello.

Sus seguidores no han dudado en lanzarle piropos para decirle lo bien que le ha quedado, pero lo cierto es que su cara en la imagen que ha compartido lo dice todo.

