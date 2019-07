Pilar Rubio ha sorprendido a todo el mundo a la hora de desvelar su segundo vestido de novia en su boda con Sergio Ramos. Si su primer look era un impresionante vestido blanco con pedrería firmado por Zuhair Murad, el segundo dejó todavía más impresionado a todo el mundo.

Y es que no se trataba de un vestido al uso, sino de un mono rojo de pedrería y transparencias que realzaba su figura, de ahí que indicara en el protocolo que las invitadas no llevaran colores como el rojo, el rosa o el naranja. El look lo ha compartido ella misma a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde podemos leer: “Siempre te dije mi amor @sergioramos que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad gracias a @zuhairmuradofficial”.

Sin duda alguna, Pilar estaba espectacular con este sorprendente diseño y han sido muchas las caras conocidas que así lo han comentado en la publicación. Marisa Jara escribía: “Qué belleza!!!”, mientras Viki Acosta decía: “Y qué espectáculo de mujer”.

Pilar ha podido publicar de nuevo en sus redes sociales después de que hace unos días revelara que su móvil había caído al mar durante su luna de miel en Costa Rica, donde sobre todo había perdido recuerdos del inolvidable viaje junto a su recién estrenado marido. Ahora la pareja disfruta de unas familiares vacaciones en Egipto junto a sus hijos y la hermana del futbolista.

Seguro que te interesa...

El desafortunado incidente que sufrió Pilar Rubio durante su luna de miel