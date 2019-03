Pilar Rubio, Miley Cyrus y Beyoncé lucen con garbo los leggins estampados que triunfan esta temporada

Esta temporada los leggins estampados llegan para poner la nota de color a esos looks en los que reina la ‘sosez’. Y es que esta prenda con llamativas formas y colores dibujados sobre sus telas son un imprescindible de esta temporada.

Los hay con dibujos asimétricos como los lleva Rihanna, con flores como los de nuestra celebrity patria Pilar Rubio, y es que son perfectos para las que como ella están sufriendo transformaciones en su cuerpo a causa del embarazado y ya los pantalones son un tanto incómodos para sus barriguitas.

Rita Ora también se une a la moda de los leggins estampados para dar color y luz a su look, Beyoncé lleva los suyos pero con un estilo más rocker llenos de tachuelas. Y es que esta prenda bien combinada puede dar mucho, mucho juego.

Hasta la it de las it, Olivia Palermo, se une a las mayas coloreadas. Pero si eres un poco más reacia a los colores y no te apetece ir llamando la atención puedes hacer como Miley Cyrus y ponértelos de un color básico.

Y es con estampados animal print, dibujos geométricos, colores llamativos… estos leggins se convierten en un ‘outfit’ indispensable para esta temporada.