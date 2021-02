El estilo de Pilar Rubio es inconfundible, si no es porque se planta con un traje clásico más propio del siglo pasado, es porque arriesga con un look con el que muy poca gente se atrevería. Pero, lo que sí es cierto es que todo, absolutamente todo, le queda perfecto. Quizás sea por esto por lo que se ha atrevido a apostar por un complemento totalmente inusual pero que ha sabido combinar muy pero que muy bien.

En la foto que ha compartido con sus seguidores se la ve tomándose un helado sentada en un espacio lleno de tonos claros y que, además, combina perfectamente con su chaqueta blanca y su falda larga plisada de color crema. Pero lo importante del look es lo que lleva en los pies. Y es que la presentadora se ha arriesgado a ponerse unas botas de fútbol. Pero no unas botas de fútbol normal, sino que son unas que, sorprendentemente, tienen tacón.

Esto hace que Pilar haya visibilizado un estilo de calzado que hasta ahora no se había visto pero que probablemente después de habérselo puesto ella es mucho más probable que se convierta en tendencia. Sin embargo, pese a que son muchos los que han querido halagar su llamativo calzado, ha habido otros a los que, a juzgar por sus comentarios, no les ha hecho especial ilusión: ''No te ofendas, pero los zapatos son espantosos'', le ha escrito una usuaria.

