Una picarona Malena Costa juega al destape en el último número de Glamour

LUCE LOS ‘MUST’ DE LA TEMPORADA COMO SÓLO ELLA SABE…

Hay modelos que nos encantan y luego está Malena Costa. La mallorquina se ha posicionado como una de las ‘top’ más influyentes de nuestro país y no hay publicación, pasarela o firma de moda que no quiera contar con ella. La revista Glamour no iba a ser menos y la lleva a sus páginas para que luzca cómo solo ella sabe los ‘must’ de la temporada, dejándonos una vez más sin respiración alguna... ¡Menudo portento de mujer!