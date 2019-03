La pereza-boda de Alberto y Charlene

Este fin de semana ha habido bodorrio en Mónaco. Todo apuntaba a que iba a ser un 'evento' de lo más glamouroso y fashion. Sólo había que ver la lista de invitados. Pero en realidad ha sido todo muy pereza. Ayer, el twitter estallaba en comentarios de gente que estaba siguiendo el enlace. Muy pocos comentábamos los looks, vestidos... Todos los mensajes decían "no me creo esta boda". Algo que, obviamente, comparto.

Quizás la falta de amor ha sido la culpable de provocar ese sentimiento de rechazo ante el enlace de Charlene y Alberto. ¡Vaya caritas que tenían los tortolitos en cuestión! Pero como este blog no es de corazón y ya he hecho demasiada valoración 'rosa', voy a poner las fotos de los looks que más me han gustado, que son bastante pocos. Es que de verdad, vaya horror de alfombra roja. ¡Qué gente más sosa! Ni una pamela destacable, vestidazo, accesorio it... nada, nada, nada. Por eso he tardado en escribir este post, porque estaba intentando encontrar algo que llamara la atención. Pero la búsqueda no ha sido nada productiva.

Uno de los looks que más me han gustado ha sido el de Naomi Campbell. Muy elegante con un vestido a lo mantón de manila. ¡Ideal! Aunque podría haber ido un poco más fashionista.

