Tras un pasado estilístico bastante ‘chungo’, nuestra actriz más internacional se posicionó hace unos años como una de las mujeres más elegantes del mundo. Pero tras su embarazo, ha sido protagonista de grandes patinazos fashionistas. Aunque parece que PE, que está en plena promo de Piratas del Caribe, está volviendo otra vez a ser aquella ‘elegante’ que todos queremos. Analizamos la evolución, batacazo y vuelta al ruedo cool de Penélope Cruz.

Para todos aquellos que no lo sepan, la película My Fair Lady está basada en una obra de teatro de Bernard Shaw llamada Pigmalión. En ella, una vendedora de flores malhablada y sin estilo es aleccionada por un profesor de lingüística y experto en protocolo. ¿Su misión? Convertirla en toda una diva. Un caso que podemos relacionar con Penélope Cruz.

La actriz de Alcobendas se marchó a Hollywood con un único propósito: ser toda una estrella. Algo que con el paso de los años ha conseguido. ¿Cómo? A base de una larga lista de películas (algunas que merecen la pena y otras que no) y a un exquisito cuidado de su imagen. Al principio patinaba mucho sobre la alfombra roja: unos looks poco favorecedores que le hacían parecer ordinaria y sin clase (falta de experiencia, normal). Hasta que un buen día, no sabemos si por ella misma o con la ayuda de un buenísimo estilista, su imagen cambió radicalmente.

Muchos comparaban su estilo con el de Audrey Hepburn (que curiosamente es la protagonista de la película My Fair Lady). No sabemos si por su estatura, flequillo recto, vestidos rollo años 50… El caso es que Penélope empezó a ocupar las portadas de las revistas de moda más importantes del mundo y encabezaba esas famosas listas de ‘las mujeres mejor vestidas’.

Un título que le costó lo suyo y que se cargó al poco tiempo de dar a luz. Fue en la noche de los Oscars. Embutida en un horrible L’Wren Scott que le hacía parecerse más a la tercera hermana de las Azúcar Moreno que a una actriz de prestigio. Por no hablar de su vestido cuando le entregaron la estrella en el Paseo de la Fama… NO COMMENT. Después de estos dos momentos, bloggers expertos en moda se pusieron de acuerdo para calificar estas dos apariciones de inapropiadas y vulgares. Comentarios que no sabemos con certeza si han llegado a oídos de Penélope Cruz, aunque si miramos sus últimas apariciones en público… ¡Pe ha vuelto a ser la que era!

Si es que las críticas constructivas bien dichas son para enmendar los fallos cometidos, no para herir los sentimientos de nadie. Y parece ser que, de momento, ella lo ha entendido así y ha vuelto a recuperar el estilo que había dejado olvidado en alguna percha de su armario. Va más sofisticada, estilosa, glamourosa…

En celebrities sólo esperamos que esos batacazos hayan quedado realmente atrás y que nuestra Pe continúe por el camino que le conviene: estar radiante sobre la alfombra roja. Démosle un voto de confianza. Seguiremos informando…