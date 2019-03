Penélope Cruz, Mila Kunis, Paula Echevarría... todas las celebrities se rinden ante los colores pastel

LA NUEVA TENDENCIA DE ESTA PRIMAVERA

Con la nueva temporada llega el momento de renovar vestuario, y qué mejor manera de hacerlo que conociendo las tendencias que han llegado pisando fuerte. Solo hace falta fijarse en los outfits de las celebrities para darse cuenta de que los colores pastel son un imprescindible. No solo aportan frescura a los looks, sino que favorecen a todo tipo de pieles, por eso las famosas no se han podido resistir a lucirlos. ¿Quieres ver los mejores looks con estos tonos pastel?