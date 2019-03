'Pelo unicornio' la tendencia que está arrasando en Instagram

Pelo mitad de un color, mitad de otro, puntas de colores, melenas llamativas… Esta es la nueva tendencia que está arrasando en Instagram y a la que no han dudado en unirse las famosas. El tinte de colores llamativos está siendo una plaga durante este verano, las redes sociales se han inundado de fotos con coletas o pelo suelto mostrando sus cambios de look. Y es que lo conocido como 'pelo unicornio' o 'pelo de sirena' está arrasando. Se trata de una nueva tendencia que consiste en teñir tu cabello de los colores del arcoíris (no es necesario que sean todos a la vez, basta con elegir uno).

Es la nueva tendencia | Marie Claire

Ya veíamos la invasión de los unicornios en la moda, pero ha trascendido y ha pasado también a la belleza. Puedes elegir cualquiera de los matices del arcoíris y buscar la mayor o menor intensidad de color hasta conseguir el que mejor se adapte a ti. Después, puedes dejarte sólo un tono o mezclar los que más te gusten: oscuro y celeste, rosa palo con gris…

La invasión de los unicornios en la moda | Marie Clarie

Actrices, cantantes e incluso blogueras o influencers se han unido a esta tendencia. Gigi Hadid se tiñó por motivos profesionales la mitad de su cabello e color rosa fucsia y lo ha querido mostrar en sus redes sociales. Pero no ha sido la única, Lady Gaga, Bella Thorne, Kesha, Nicky Minaj, Kylie Jenner o Katy Perry también se han unido y lo han subido a sus cuentas de Instagram, y no es de extrañar ya que existen varios hastag donde puedes conseguir inspiración si decides unirte, hacerte un cambio de look y teñirte el pelo de colores.

Si te gusta innovar puedes sumarte a esta moda | Marie Clarie

Si eres de la que no puedes estar quieta, te aburre tener el cabello siempre igual y te gusta innovar y arriesgar puedes sumarte a esta moda. Puede ser un tinte permanente o temporales que se van con el agua, un look fugaz, fácil de aplicar y que puedes quitar con mucha facilidad en caso de que no te guste. La mayor parte de las veces se trata de colores pastel que debes elegir teniendo en cuenta el color de tu piel: si tienes piel en tonos rosados los rosa pastel irán genial, si tienes la piel morena puedes optar por el rubí, el fucsia, el magenta… Si tienes piel muy oscura el morado quedará espectacular. Si eres de tono claro tirando a dorado podrás usar sin miedo los tonos azulados, turquesa, morado, lavanda… Millones de opciones a elegir.

Tinte permanente o temporales | Marie Claire

Una nueva tendencia relacionada con el mundo de la fantasía donde reina el colorido que dará a tu look un toque original y holográfico sólo apto para atrevidas.