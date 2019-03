Pelayo Díaz termina su relación con el diseñador Sebastián Ferraro

Pelayo Díaz y su novio desde hace más de un año, el diseñador Sebastián Ferraro, han tomado la difícil decisión de terminar con su relación, tal y como informa LOC. Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que ambos llevan ya dos o tres semanas separados. Lo cierto es que la última imagen que tenemos de ambos es de agosto cuando disfrutaban de unos días en Ibiza.

También se ha dicho que para la expareja no ha sido una decisión fácil de tomar: "Pelayo ha quedado bastante tocado", decía una fuente cercana al asturiano. Aunque parece que ha sido una ruptura amistosa ya que ambos siguen siendo amigos en redes sociales y el estilista continúa siguiendo a la firma de su ya ex 'Not Guilty Home' en Instagram.

Menos mal que Pelayo cuenta con grandes amigas como Hiba Abouk, con quien se le vio pasándoselo en grande en la primera exposición fotográfica de Pedro Almodóvar en Madrid. Además, han circulado varios rumores tras la publicación de unas imágenes en las que aparece el estilista con el fotógrafo Pablo Sáez, el que fuera la pareja de su ex David Delfín, dándose un beso. Unas imágenes que han levantado las sospechas de que entre estos dos había algo más que una amistad. Algo que el entorno de Pelayo ha desmentido asegurando que son solo buenos amigos, según le cuentan a LOC.

Es más, Pelayo ya podría estar interesado en otro hombre relacionado, como no, con el mundo de la moda. Si algo sabemos de éste es que para conquistar su corazón es importantísimo tener una característica: ser diseñador.