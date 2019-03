Pelayo Díaz, acosado y amenazado de muerte

Pelayo Díaz se ha cansado de recibir insultos y amenazas a través de las redes sociales y ha decidido tomar medidas al respecto. El modelo ha publicado una imagen en la que podemos ver su torso desnudo con sus numerosos tatuajes. "Llevo tatuada una polilla debajo del pecho porque allá donde haya oscuridad, siempre encontraré la luz. Y siempre me protejo con un circulo de energía positiva donde no cabe la negatividad", escribía junto a la fotografía.

Además grabó un vídeo para su Instagram Stories en el que decía lo siguiente: "A los que me estáis insultando y amenazando, quiero que sepáis que estas cosas me hacen más fuerte". Pero la cosa no ha quedado ahí. El estilista se ha puesto en contacto con la Guardia Civil a través de las redes sociales para saber cómo denunciar a aquellos que le acosan.

Además, ha asegurado a sus seguidores que ha hecho captura de pantalla de los comentarios negativos que ha recibido para enseñárselos a su abogada y empezar a trazar su estrategia legal.

Todo empezó por un malentendido entre los colaboradores del programa en el que colabora Pelayo. Después de un comentario desafortunado durante un programa, los estilistas del programa comenzaron a discutir y se formaron bandos enfrentados. Un conflicto en el que han entrado seguidores de los estilistas en las redes sociales.