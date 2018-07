El peculiar vestido que llevó esta chica a su graduación después de perder una apuesta

Sin duda alguna, Izabelle fue la única protagonista en su graduación donde todas las miradas se centraron en ella y su particular look .

La verdad es que esta estudiante no se imaginaba lo que una simple apuesta iba a conseguir, además de que su outfit se haya hecho viral, también ha sido aplaudida por su valentía al aparecer delante de todo el instituto vestida con los colores del arcoíris que también son el emblema del colectivo LGTB .

La apuesta la perdió en Twitter subiendo una fotografía con del vestido y desafiando a sus seguidores diciendo que si superaba los 3.000 retuits se lo ponía en su graduación, cosa que no podía ni imaginarse.

Izabelle es una joven que ha conseguido que el look que llevó para su graduación se haga viral después de perder una apuesta con una amiga y tener que lucir un vestido con la bandera del arcoíris .

no me creo todavía todo lo que ha pasado ayer 😂

por cierto, me faltaba hacer un saludo de reverencia JAJAJA pic.twitter.com/BlLO8gUZFV