Paz Vega, glamour en el armario

Orgullosa de su país y de su Andalucía. Sí, esa es Paz Vega. Nuestra actriz más luchadora sigue intentando hacerse un hueco en el cine internacional y pisa con garbo y glamour las alfombras rojas de los festivales y fiestas más prestigiosas relacionadas con el séptimo arte. Uno de sus mejores looks, aquel de mono-pantalón de Azzaro con lazada en la cintura que lució en Cannes: informal, atrevida, sofisticada… Impresionante.

Hace unos días, pudimos verla en Berlín presentando su último trabajo, una participación en el calendario de la firma de chocolates Lambertz. Muy andaluza y ‘en cueros’ Paz posa sexy y decidida con un atuendo (en lencería) que recuerda al personaje de El Zorro. Para dicha presentación, la actriz eligió un vestido rojo con hombreras y muy ceñido, acompañado de unos peep-toe de Louboutin en nude.

Aprovechando su estancia en la capital germana, la actriz asistió, en un Armani Privé marrón chocolate, a la gala de los Premios del Cine Europeo, en la que entregó el premio a ‘Mejor película según el público’ a ‘El discurso del rey’. Toda una lección de glamour.

El caso de Paz Vega es digno de estudio. Aún recuerdo aquellos looks horteras y pasados de rosca que lucía a finales de los 90 y principios del 2000. ¡Cómo olvidar su atuendo en la presentación de la película Carmen! Horroroso… No pienso poner la foto, buscad en Google. Pero ahora, la actriz está más guapa y, en consecuencia, le ha sabido dar un giro a sus provocativos looks transformándolos en puro glamour con grandes dosis made in Spain. Los vestidos, ya sean largos o cortos, con la espalda descubierta le quedan de muerte. Así como aquellos con encajes y lunares. En el Festival de Venencia en el año 2010 deslumbró a todos los asistentes vestida de Dolce & Gabbana, con top animal print y falda corta con un estampado muy flamenco. Últimamente sabe sacarle partido a su raza y creo que uno de los motivos por los que de repente la Vega viste bien es porque se ha olvidado de su amigo Hannibal Laguna… Espero que no vuelva a sus orígenes y que siga luciendo tan bella como hasta ahora.