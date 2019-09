Han sido muchas las famosas que han decidido volver a la rutina y dar la bienvenida al mes de septiembre con un nuevo cambio de look, y entre ellas, Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla.

Desde hace tiempo la hija de la presentadora se ha convertido en un auténtico referente en redes sociales donde triunfa como influencer. Y a través de sus redes ha sido donde Anna ha mostrado su nueva imagen, la hija de Paz Padilla se ha atrevido con un corte de pelo muy de tendencia: un bob.

Un nuevo corte de pelo que no ha gustado a todos, y es que para gusto colores. Mientras algunos de sus seguidores opinan que Anna está espectacular con su nuevo cambio de look y que le favorece y le hace más joven incluso; otros followers creen todo lo contrario y comentan que la hija de Paz Padilla este look le hace más mayor. Y a ti, ¿qué te parece? ¡Aquí te lo mostramos!

