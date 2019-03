Paula Vázquez: Ella es un nº1

Decir que siempre me ha gustado el look de Paula Vázquez me convertiría en un mentiroso compulsivo, pero eso no quita que la simpática presentadora no haya evolucionado en la elección de sus outfits. ¡Todos somos humanos y hasta yo he tenido batacazos estilísticos! Lo que pasa que cuando estás en el punto de mira es mucho más complicado acertar siempre, a no ser que te llames Olivia Palermo.

Yo ya he olvidado y eliminado de mi retina aquel modelito con sombrero incluido que lució hace ya algunos meses. Prefiero quedarme con la Paula de ahora, la sexy, la rock, la que luce tipazo y piernas con vestidos mini, hombros al aire... Sin duda, este tipo de looks son los que más le favorecen. Así como el pelo suelto, con ondas, nada que cabello estirado (potencia mucho más la dureza de sus facciones).

La señorita Vázquez está demostrando en cada photocall y en cada programa que ha cambiado, que ahora su imagen es más sofisticada y que nada ni nadie volverá a decir que sus looks no están en el ranking de los mejores. Aunque, sí tengo que decir que yo le habría puesto otro tipo de complemento en el pelo, en lugar de un 'coletero', para la cola de caballo que lució la presentadora en el último programa. No sólo porque, como he dicho antes, endurece más todavía sus facciones, sino porque este tipo de accesorios capilares no son nada cool.

Ya lo decía el alter ego de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, en un capítulo de Sexo en Nueva York: "las neoyorquinas no llevan coletero". A lo que yo añado: "ni las neoyorquinas, inglesas, parisinas, españolas y un largo etcétera que quieran ser consideradas como mujeres con estilo". Y sí, una chica de la tele como Paula debe serlo (que la verdad es que está haciendo méritos y hay que reconocérselo).

Espero que en el resto de programas que todavía nos quedan, que son muchos, Paula siga el buen camino y se convierta en todo un Nº1 del Fashionismo Ilustrado (movimiento del que todos tendríais que ser fans).