Paula Echevarría crea tendencia sea como sea, y es que ella también ha caído una vez más rendida ante las prendas low cost. No es la primera vez que la actriz reconoce que el secreto del éxito de sus estilismos reside en la mezcla perfecta entre marcas caras y prendas de precios bastante accesibles para todos los bolsillos.

Ese es el caso de Zara, la tienda de referencia para muchas influencers y celebrities, quienes no dudan en recurrir al imperio de Amancio Ortega para triunfar con sus looks. Así, cuando Pilar Rubio lució unas botas de la firma en 'El Hormiguero', estas no tardaron en agotarse en cuestión de horas, e incluso la reina Letizia es una clara amante de sus prendas. De hecho, llegó a lucir un vestido de las rebajas de menos de 20 euros.

Y ahora, ha sido la actriz asturiana la que ha revolucionado de nuevo a sus seguidores con un vestido básico negro con manga abullonada y cinturón con hebilla en el mismo color que cuesta menos de 30 euros, concretamente 29,95. Un look que te enseñamos en el vídeo donde la actriz no ha dudado en combinar con unas botas blancas tipo cowboy de It Shoes y un bolso de Louis Vuitton.

