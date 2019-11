Paula Echevarría ha vuelto a conseguirlo, y es que no hay look que lleve la actriz que no termine convertido en un 'bestseller'. Así es normal que las marcas se la rifen para que promocione sus productos. Aunque, sin duda, y como la propia Paula ha reconocido en más de una ocasión, el éxito de los estilismos que se pone y presenta en su blog 'Tras la pista de Paula' residen más en la combinación de prendas lowcost con otras de marca.

Justo por eso, el vestido 'animal print' que ha lucido en una de sus últimas publicaciones ha levantado auténticas pasiones entre sus seguidores. Y es que se trata de un vestido largo con estampado de cebra de Stradivarius, que la actriz ha combinado con unas favorecedoras botas altas con cordones de Zara.

Sin embargo, lamentablemente el vestido ya no se encuentra online, por lo que muchas usuarias se han preguntado cómo pueden conseguirlo.

