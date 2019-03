Paula Echevarría, Selena Gomez o Kim Kardashian ya se han puesto su botas 'UGG' para pasar el frío invierno

Si este invierno quieres ir a la moda, llevar tus pies la mar de calentitos y pisar con garbo, ya puedes ir haciendo hueco en tu armario a las botas 'UGG', esas que todas las celebrities llevan últimamente. Sus precursoras fueron ni más ni menos que Sienna Miller y Kate Moss, y ahora parece que no hay celebrity que no caiga rendida ante las famosas botas.

Paula Echevarría ha lucido con su multitud de looks las distinguidas botas australianas. Como buena 'it girl' las tiene el color gris, beige o negras, ideales para combinar según la ocasión. Otra de las fieles a este calzado es la mismísima Sara Carbonero, seguro que al estar embarazada no quiere ponerse otras botas que las 'UGG'... ¡Qué comodidad!

A raíz de su furor, también han diseñado las 'UGG' con pelo, cordones o flecos, así las luce Ashley Tisdale en color marrón. Demi Lovato, Kim Kardashian o Blake Lively también han caído rendidas ante la comodidad y el diseño de las famosas botas australianas.

Con los pies fríos no se piensa bien así que... ¡A calzar las botas más calentitas! Comodidad y tendencia a partes iguales.