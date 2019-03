Paula Echevarría, Sara Carbonero, Alessandra Ambrosio o Chiara Ferragni te dan las claves para hacer tu maleta para las vacaciones

10 COSAS QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU EQUIPAJE

Llega el momento de irte de vacaciones y lo primero que te viene a la cabeza es: ¿qué me llevo? Pues aquí te traemos las diez prendas que no pueden faltar en tu equipaje para que además de ir cómoda, no te falta detalle de acuerdo con las tendencias de temporada. Un básico como una cazadora vaquera nunca puede faltar, al igual que tampoco puedes olvidar unos shorts vaqueros, una blusa boho o un vestido largo veraniego. Paula Echevarría, Sara Carbonero, Alessandra Ambrosio o Chiara Ferragni te dan las claves.